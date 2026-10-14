Edirne'de Canan Sezer koruyucu ailelerle buluştu, KADEM ücretsiz tığ kursu açacak - Son Dakika
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Edirne'de Canan Sezer koruyucu ailelerle buluştu, KADEM ücretsiz tığ kursu açacak

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Edirne\'de Canan Sezer koruyucu ailelerle buluştu, KADEM ücretsiz tığ kursu açacak
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Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfında koruyucu ailelerle buluştu. KADEM 16 Ekim'de ücretsiz tığ kursu başlatacak, Edirne'de küçükbaş hayvan ıslahı projesinin yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, koruyucu ailelerle Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, koruyucu ailelerin gönüllerini ve yuvalarını çocuklara açarak onların sevgi, şefkat ve güven içinde büyümelerine katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada her çocuğun bir aile sıcaklığını hissetmeyi hak ettiğine inanarak bu anlamlı sorumluluğu üstlenen tüm koruyucu ailelere teşekkür edildi.

KADEM tığ örgüsü kursu düzenleyecek

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne Temsilciliğince kadınlara yönelik ücretsiz tığ örgüsü kursu düzenlenecek.

Kadınların el becerilerini geliştirmeleri, üretime katılmaları ve yeni beceriler kazanmalarına katkı sağlanması amacıyla hazırlanan "İlmekten Üretime" kursu, 16 Ekim'de başlayacak.

KADEM Edirne Temsilciliğinde gerçekleştirilecek kurs, pazartesi ve cuma günleri 10.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Ücretsiz düzenlenecek eğitim programı 28 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.

Kursa katılmak isteyenlerin KADEM Edirne Temsilciliğine başvurabileceği bildirildi.

Küçükbaş hayvan ıslahı projesi

Edirne'de Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. İrfan Daşkıran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, hayvan ıslahı çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi ve projenin hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı.

Toplantıya Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, Proje Lideri ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kök, Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arif Hikmet Akbay, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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