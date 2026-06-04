Edirne'de Çevre Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Dünya Bize Emanet" temalı etkinlikler çerçevesinde bisiklet kulüplerinin katılımıyla 3 Nisan Dünya Bisiklet Günü ve Çevre Haftası kapsamında bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Saraçlar Caddesi'nde Atatürk Anıtı önünden başlayan bisiklet turu Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi'nde sona erdi.

Etkinliğe Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Mert Sümer, kurum personeli ve bisikletçiler katıldı.

Etkinlik boyunca temiz çevre, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir gelecek mesajları ön plana çıkarılırken, bisiklet kullanımının karbon salınımını azaltılmasına katkısı ve çevre dostu ulaşımın önemi vurgulandı.