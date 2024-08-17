Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü

Edirne\'de çıkan anız yangını söndürüldü

Edirne'nin Eskikadın köyünde biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

17.08.2024 22:46
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Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Merkeze bağlı Eskikadın köyünde biçilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çevredeki tesislerin itfaiye araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana ve tren yolunun yanında kar tutucu olarak kullanılan ahşap traverslere sıçrayan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Yangında yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü, traversler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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