Edirne'de çıkan orman yangınında gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Saatağacı köyündeki bir ceviz bahçesinde çıkan yangının ormanlık alana sıçramasına ilişkin gözaltına alınan bahçenin sahibi İ.S'nin (75) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine sevk edilen İ.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Meriç ilçesine bağlı Saatağacı köyünde 10 Temmuz'da bir ceviz bahçesinde çıkan, ardından ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülmüştü.
Yangın nedeniyle 150 dekar orman ve 250 dekar tarım arazisi zarar görmüş, yangının başladığı belirlenen ceviz bahçesinin sahibi gözaltına alınmıştı.
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