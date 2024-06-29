Edirne\'de çıkan yangına Vali Sezer müdahale ediyor

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VALİ SEZER, YANGIN BÖLGESİNDE

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bağlı Donbay köyünün Kocatepe mevkisinde buğday tarlasında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılıp çevredeki ağaçlara sıçrayan yangına müdahale, takviye gelen ekiplerin de katılımıyla itfaiye ekipleri tarafından sürdürülüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ile bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Vali Sezer, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye aracının üzerine çıkıp, çevreyi kontrol etti.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.