Edirne'de cinayet: Aile husumeti yüzünden öldürüldü

06.04.2026 10:00
E.S., Metin Budak'ı otoparkta vurup kaçtı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Metin Budak'ı (41), evinin önündeki otoparkta park halindeki minibüste tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen E.S. (26), yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken Havsa ilçesinde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. E.S.'nin polise verdiği ilk ifadede aileler arasında yaşanan husumetten dolayı Budak'ı öldürdüğü söylediği öğrenildi.

Olay, dün, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi 1-C Blok önündeki otoparkta meydana geldi. İnşaat ustası evli ve 3 çocuk babası Metin Budak, iş dönüşü 34 YZS 43 plakalı minibüsünü evinin önündeki otoparka park etti. İddiaya göre, bu sırada minibüsün yanına gelen E.S., belinden çıkardığı tabancayla açık olan camdan 6 el ateş etti. Budak, göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli koşarak uzaklaştı. Metin Budak, yakınları ve komşuları tarafından özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Budak, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİNDİĞİ TAKSİDE YAKALANDI

Polisin, olayın ardından kaçan E.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. E.S., Edirne'ye gitmek için bindiği takside Havsa ilçesi girişindeki polis uygulama noktasında yakalanıp, gözaltına alındı. E.S.'nin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

SİLAH ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

E.S., işlemlerinin ardından Keşan'a getirildi. Polis, cinayette kullanılan silahı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde buldu. E.S.'nin polise verdiği ilk ifadede Metin Budak'ı aileleri arasında yaşanan husumetten dolayı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:01:07. #7.13#
