Edirne\'de Cuma Buluşmaları Düzenlendi

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında Edirne'de üreticiler bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Cuma Buluşmaları kapsamında il genelinde 179 köyde gerçekleştirilen toplantılarda 3 bin 21 üretici bilgilendirildi.