Edirne'de bir kadın kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan M.A. eşi Ç.A'nın kendisini darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Av tüfeğini kaybetti
Edirne'de av tüfeğini kaybeden kişi polise başvurdu.
F.A. Cumhuriyet Polis Merkezine giderek kendi adına kayıtlı av tüfeğini kaybettiğini belirtti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bisiklet hırsızlığı
Edirne'de park halinde bırakılan bisiklet çalındı.
Alınan bilgiye göre, G.G'nin Fatih Mahallesi'nde evinin bahçesine bıraktığı bisiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başattı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Darp ve Hırsızlık Olayları - Son Dakika
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