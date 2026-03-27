Edirne\'de Dayanışma Pilavı İkramı

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılay Edirne Şubesi iş birliğinde vatandaşlara pilav ikram edildi.

Cuma namazının ardından Gülşeni Aşık Efendi Dergahında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türk Kızılay Edirne İl Başkanı Gözde Emel Baytar, Kızılayın her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yapılan iş birliğinin dayanışma ruhunu yansıttığını ifade eden Baytar, birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Vakıf Müdürü Tezcan Fidan da vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın toplumsal bağları güçlendirdiğini dile getirdi.

Etkinlik, pilav dağıtımının ardından sona erdi.