Edirne'de Depreme Dayanıksız Bina Yıkıldı

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Depreme dayanıksız bina saniyeler içinde böyle yıkıldı

EDİRNE - Edirne'de depreme dayanıksız inşaatı tamamlanmamış boş apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı

Atatürk Mahallesi Ferit Çardaklı Caddesi üzerinde bulunan 25 yıllık 7 katlı inşaatı tamamlanmamış artmanda teknik analiz neticesinde yıkım kararı çıktı.

Daha önce proje değişikliğine gidilen fakat bu süreçte madde bağımlıları ve evsizlerin mekanı haline gelen binanın depreme dayanıksız ve çürük olduğu belirlenmesinin ardından yıkım kararı verildi.

Yıkılma anı saniye saniye kaydedildi

Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından bina saniyeler içerisinde yıkıldı. Yıkım esnasında ortalığı toz bulutu kapladı.

Vatandaşlardan Ahmet Güldal, "Bina son zamanlarda madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Yıkılıp yerine yenisi yapılacak" dedi.