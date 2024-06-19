Edirne'de deterjan içen çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Edirne'de deterjan içen çocuk hastaneye kaldırıldı

Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde yaşayan A.T. çocuğu, arkadaşlarıyla oyun oynarken pet şişedeki deterjanı içti. A.T. çocuğunu Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürdü ve tedavisi devam ediyor.

19.06.2024 10:13
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Edirne'de deterjan içen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan A.T. çocuğunun arkadaşlarıyla oyun oynadığını sırada pet şişedeki deterjanı içtiğini fark etti.

A.T. çocuğunu Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürdü.

Çocuğun tedavisine devam ediliyor.

Evden çeşitli eşyalar çalındı

Edirne'de bir evden çeşitli eşyalar çalındı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde A.G, bağ evi olarak kullandığı evine geldiğinde 2 motorlu tırpan, tekerlekli tırpan, ağaç kesme motoru, marangoz testeresi, zımpara ve el planyasının olmadığını fark etti.

Şikayet üzerine S.G, T.K, C.İ. gözaltına alındı.

Kayıp kızının bulunmasını istiyor

Uzunköprü ilçinde bir kişi kızının bulunması için polise başvurdu.

Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaşayan E.S'nin dışarıya gezmeye çıkan kızı B.S. eve geri dönmedi.

E.S. kızının bulunması için Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

Kaynak: AA

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