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Edirne'de devrilen traktör römorku trafikte aksamaya neden oldu - Son Dakika
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Edirne'de devrilen traktör römorku trafikte aksamaya neden oldu

Edirne Ticaret Borsasında satışa sunulmak üzere yola çıkan traktör römorku devrildi ve yola saçılan 5 ton ayçiçeği trafikte aksamaya yol açtı. Kaza sonrası polis ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi ve trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Römorkun yol kenarına çekilmesi ve ayçiçeklerinin temizlenmesiyle trafik normale döndü.

Edirne\'de devrilen traktör römorku trafikte aksamaya neden oldu
25.12.2023 - 09:55,
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Edirne'de devrilen traktör römorkundan yola saçılan 5 ton ayçiçeği, trafikte aksamaya neden oldu.

Ahmet Şenoğlu, Edirne Ticaret Borsasında mahsulünü satışa sunmak için sabah saatlerinde Kırklareli merkeze bağlı Kocahıdır köyünden yola çıktı.

Şenoğlu'nun idaresindeki 22 BC 844 plakalı traktöre bağlı römork, Barutluk Mahallesi Kara Emin Caddesi'nden yokuş aşağı inerken devrildi, römorktaki ayçiçekleri yola saçıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik ekipleri bölgede önlem aldı, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Trafik akışı bir saatlik çalışmanın ardından römorkun yol kenarına çekilmesi ve ayçiçeklerinin temizlenmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA
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