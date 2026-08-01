Edirne'de Dezavantajlı Öğrencilere Voleybol Etkinliği

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yaz Spor Okulları kapsamında dezavantajlı okullardan gelen öğrencilerin katılımıyla voleybol etkinliği düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte öğrenciler sporun birleştirici gücüyle bir araya gelerek dostluk ve fair-play ruhu içerisinde mücadele etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler keyifli vakit geçirirken, yetkililer spor dolu etkinliklerin devam edeceğini belirtti.