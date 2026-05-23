Edirne'de Din Eğitimi Yarışmaları İl Finalleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Din Eğitimi Yarışmaları İl Finalleri Tamamlandı

Edirne\'de Din Eğitimi Yarışmaları İl Finalleri Tamamlandı
23.05.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen seçmeli ders yarışmalarının il finalleri yapıldı. Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler kategorilerinde dereceye giren okullar belli oldu.

Edirne'de Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları"nın il finalleri gerçekleştirildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışmalar kapsamında öğrenciler farklı kategorilerde bilgi ve yeteneklerini sergiledi.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması lise kız kategorisinde Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi birinci oldu.

Peygamberimizin Hayatı Bilgi Yarışması ortaokul kategorisinde Edirne Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu birinciliği elde ederken, Havsa Atatürk Ortaokulu ikinci, Uzunköprü Yunus Emre Ortaokulu ise üçüncü sırada yer aldı.

Temel Dini Bilgiler Bilgi Yarışması lise kategorisinde ise Edirne Lisesi birinci, Havsa Şahika Erkurt Anadolu Lisesi ikinci, Meriç Küplü Şehit Sercan Fidan Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Açıklamada, yarışmalara katılan öğrenciler tebrik edilerek, emeği geçen öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür edildi.

Bölge finallerinde Edirne'yi temsil edecek öğrencilere başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Din Eğitimi Yarışmaları İl Finalleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Güle güle Ederson Ayrılık paylaşımı eşinden geldi Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ülke şokta Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:07:04. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Din Eğitimi Yarışmaları İl Finalleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.