Edirne\'de düzensiz göçle mücadele için sınır güvenliği masaya yatırıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Kapıkule Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, düzensiz göçle mücadele kapsamında kent genelinde yürütülen çalışmalar, sınır güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Toplantıya, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ahmet Küçükikiz, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanı Korgeneral Alper Çetinkaya, Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Fatih Yalçın, Daire Başkanı Gökhan Gözübek, Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Şevket Atlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Jandarma Komutan Vekili Albay Ramazan Dal, İl Göç Müdürü Ahmet Dal, Trakya Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürü Ali Topçu ile kaymakamlar ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda düzensiz göç hareketleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, sınır kapılarında alınan tedbirler ve geri gönderme faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.