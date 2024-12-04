Edirne'de Eğitimde Yenilik Buluşmaları Sempozyumu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Edirne'de Eğitimde Yenilik Buluşmaları Sempozyumu Gerçekleştirildi

Edirne\'de Eğitimde Yenilik Buluşmaları Sempozyumu Gerçekleştirildi

YÖM Eğitim Vakfı ve Filiz Okulları iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve öğretmenlerin dönüşümdeki rolleri tartışıldı.

04.12.2024 14:50  Güncelleme: 14:51
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YÖM Eğitim Vakfı (YÖMEV) ve Filiz Okulları iş birliğiyle 30 Kasım'da Edirne'de 'Eğitimde Yenilik Buluşmaları: Öğretmenlerle Dönüşüm' sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumda eğitimde yenilikçi yaklaşımlar tartışıldı.

YÖM Eğitim Vakfı, ilk etkinliğini Edirne'de düzenlendi. Vakfın Filiz Okulları iş birliğiyle gerçekleştirdiği sempozyumun Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği açıklandı. Eğitimde yenilikçi yaklaşımları tartışmak, paylaşmak ve uygulamaya dönüştürmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinden yaklaşık 250 öğretmen katıldı.

'EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM, ÖĞRETMENLERLE BAŞLAR'

Edirne'deki sempozyumun açılış konuşmasını yapan YÖMEV Başkanı Kayhan Karlı, eğitimin geleceği ve öğretmenlerin bu süreçteki kritik rolüne vurgu yaptı. "Eğitimde dönüşüm, öğretmenlerle başlar" diyen Kayhan Karlı, sözlerine şöyle devam etti:

"YÖMEV olarak ilk etkinliğimizi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitimde Cumhuriyet değerlerini ve evrensel ilkeleri yaygınlaştırma misyonuyla, Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlandığı 2023'te kurduğumuz vakfımızın hedefi, eğitimde dönüşüme imza atmak, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmak. Bu doğrultuda eğitim programları ve etkinlikler düzenleyecek, burs programlarını hayata geçireceğiz. Eğitim alanında inovasyon ve araştırma projelerini destekleyecek, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal iyilik için sosyal sorumluluk projeleri tasarlayacağız."

Karlı, "YÖMEV ve Filiz Okulları olarak, eğitimde dönüşüm hareketini genişleterek, benzer etkinlikleri Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu sempozyumun, geleceğin öğretmenlerini güçlendirmek ve eğitimde yeni ufuklar açmak adına önemli bir başlangıç olduğuna inanıyoruz" dedi.

'YAPAY ZEKA ÇAĞINDA FELSEFE YAPAN ÇOCUKLAR'DA KONUŞULDU

Eğitim uzmanı Barış Sarısoy ise sempozyumda yaptığı "Eğitimde duygusal zeka ve geleceğin okulu" başlıklı konuşmada, öğretmenlerin değişim süreçlerindeki liderlik rollerini ele aldı. Tugˆc¸e Ebesek Bu¨yu¨kugˆurlu ise 'Yapay zeka çağında felsefe yapan çocuklar' başlıklı bir konuşma yaptı.

Edirne'deki Filiz Okulları'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'Eğitimde Yenilik Buluşmaları: Öğretmenlerle Dönüşüm' sempozyumu, yalnızca öğretmenlerin bireysel gelişimine değil, aynı zamanda bölgedeki eğitim ekosistemine de katkıda bulunmayı hedefledi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Edirne, Son Dakika

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