Edirne\'de Elektrikli Bisiklet-Motosiklet Kazası

Edirne'de elektrikli bisikletle motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
U.G. idaresindeki 22 NK 700 plakalı motosiklet, Eski İstanbul Caddesi'nde önce karşı yönden gelen İ.M'nin kullandığı 22 AFA 578 plakalı elektrikli bisiklete, ardından park halindeki hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
