Edirne\'de Elektrikli Isıtıcı Yangın Çıkardı, Evdeki Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen ev sahibi Z.O., hastanede tedaviye alındı.

Yeni Mahalle Selanik Caddesi'ndeki Atakent Konutları'nda bir binanın 1'inci katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Evdeki elektrikli ısıtıcının eşyaların üzerine devrilmesi sonucu çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde tek başına yaşayan ve dumandan etkilenen Z.O. adlı kadın, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Evdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.