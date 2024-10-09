Edirne'de FETÖ/PDY Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de FETÖ/PDY Şüphelileri Yakalandı

Edirne\'de FETÖ/PDY Şüphelileri Yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

09.10.2024 15:10
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EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Ş.D. ve M.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Yunanistan, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Edirne, Hukuk, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de FETÖ/PDY Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

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