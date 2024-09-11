Edirne\'de 3 Terör Şüphelisi Yakalandı

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EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesi ve merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri V.Ö. ve A.A. ile 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.B. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.