Edirne\'de FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavacık köyü kırsalında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 5 kişiyi yakaladı. Yapılan Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) yüz ve kimlik sorgulamalarında şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyaları bulunan Y.E. (38), A.Ç. (47), A.Ö. (47), E.İ. (50) ve çeşitli suçlardan 41 dosya kaydı bulunan hükümlü M.A. (25) olduğu belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Y.E., işlemlerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. E.İ., çıkarıldığı hakimlikçe hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı devam ettirilerek serbest bırakılırken, A.Ç., A.Ö. ve M.A., tutuklandı.
