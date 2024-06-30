Edirne\'de Firari Hükümlü Yakalandı

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Edirne'de 16 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

JASAT dedektifleri tarafından uzun süredir aranan ve çeşitli suçlardan 16 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. yakalandı.

Firari hükümlü jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

A.B'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünün eski muhtarı olduğu öğrenildi.