Edirne'de firari hükümlü yakalandı

Edirne'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
JASAT dedektifleri, yaptıkları çalışma sonucu "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş'yi Keşan ilçesinde yakaladı.
Firari hükümlü jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
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