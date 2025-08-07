Edirne'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyündeki "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T'yi yakaladı.
Öte yandan ekipler uyuşturucu ticareti yapma suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.E'yi de gözaltına aldı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
