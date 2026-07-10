Edirne'de Fuhşa Teşvik Operasyonu

EDİRNE merkezli 3 ilde üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden 6 şüpheli, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Edirne'de özellikle üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan S.T., G.K., A.Ö., A.S., B.B. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.