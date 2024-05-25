Edirne'de Gizli Bölmede Yakalanan Göçmenlerle Birlikte Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Gizli Bölmede Yakalanan Göçmenlerle Birlikte Sürücü Tutuklandı

Edirne\'de Gizli Bölmede Yakalanan Göçmenlerle Birlikte Sürücü Tutuklandı

Edirne'de yapılan bir operasyonda, otomobilinin gizli bölmesinde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanan sürücü tutuklandı. Otomobilde yapılan aramada, göçmenlerin nefes alabilecekleri bir düzenek bulundu. Sürücü, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

25.05.2024 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de otomobilinin, nefes alma düzeneği eklenmiş gizli bölmesinde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü koordinesinde yaptıkları çalışma sonucu yurt dışına çıkmak üzere Kapıkule'ye gelen bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada arka koltukların altındaki bölmeye gizlenmiş 2 Suriye uyruklu bulundu. Yabancı uyruklukların yolculuk sırasında havasız kalmaması için hortumla nefes alabilecekleri düzenek oluşturulduğu belirlendi.

Otomobil sürücüsü T.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Göçmen, Suriye, Edirne, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Gizli Bölmede Yakalanan Göçmenlerle Birlikte Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:21 Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Yeni Dönem Öğretmenlik Şartları Açıklandı Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Yeni Dönem Öğretmenlik Şartları Açıklandı
19:12 Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi
15:44 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi
15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
18:37 Ayhan Bora Kaplan’ın ultra lüks evi ilan sitesinde İstenen fiyat 41 milyon lira Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira
18:29 GAİN’in heyecanla beklenen yeni dizisi ’RU’ya görkemli gala GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
17:15 Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
17:00 Taraftarın sevgilisiydi Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor
16:52 Galatasaray yeni başkanını seçiyor İşte açılan sandık sonuçları... Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...
16:42 Cumartesi Anneleri bininci hafta eylemini gerçekleştirdi Cumartesi Anneleri bininci hafta eylemini gerçekleştirdi
16:29 Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor
16:13 Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 19:41:36. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Gizli Bölmede Yakalanan Göçmenlerle Birlikte Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement