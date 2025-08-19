Edirne'de Gök Gürültülü Sağanak - Son Dakika
Edirne'de Gök Gürültülü Sağanak

Edirne\'de Gök Gürültülü Sağanak
19.08.2025 12:49
Edirne'de aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri oluştu.

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını beklerken bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları, akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de Gök Gürültülü Sağanak - Son Dakika

