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Edirne'de gönüllü ilk yardımcılar sertifikalarını aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, ilk yardım müdahalesine hazır

EDİRNE - Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika töreninde konuşan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, 2019'da kurulan merkezde yüzlerce kişinin ilk yardım eğitimi aldığını belirterek İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin valilikler bünyesinde açılan ilk ve tek merkez olma özelliği taşıdığını hatırlattı.

Eğitmenlerin merkezde kamu kurumlarındaki personellere, köylerde de vatandaşlara eğitim verdiğini belirten Uysal, acil durumlarda ölümlerin önüne geçmede ilk yardım bilgisinin büyük önem taşıdığını söyledi.

İlk yardım eğitimi almadığı için yakınlarını kaybeden birçok insan tanıdığını söyleyen Uysal, "Beklenmedik kalp krizi, çok ciddi damar kesilmesi 3-5 dakikada müdahale etmezseniz hayatınızı kaybedersiniz. Yemek yerken çok konuşan bir toplumuz ve boğaza cisim, yemek kaçmasından dolayı ölen birçok insan biliyorum. Bütün acil durumlarda, ciddi kırklarda, burkulmalarda 3-5 dakika içinde ilk yardım çok önemli. Yanınızdaki birisi ilk yardımı ve müdahale etmeyi bilmiyorsa hayatta kalma şansınız neredeyse yok" dedi.

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ayten Ülgü Sünetçiler, 99 personelin 3 gün boyunca ilk yardım eğitimi aldığını ve eğitimler sonunda katıldıkları sınavı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

Acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırmak için çalışma başlattıklarını söyleyen Sünetçiler, ücretsiz eğitimlerle gönüllü ilk yardımcılar yetiştirdiklerini ifade etti.

Sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında Edirne İlk Yardım Merkezi'nin eğitmen de yetiştirebilecek pozisyona geldiğini vurgulayan Sünetçiler, Sağlık Bakanlığı'na başvuruların yapıldığını ve işlemlerin tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından kursiyerler, sertifikalarını aldı.