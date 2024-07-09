Edirne'de gönüllü ilk yardımcılar sertifikalarını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de gönüllü ilk yardımcılar sertifikalarını aldı

Geniş Video İzle

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, törende yaptığı konuşmada, ilk yardım eğitiminin acil durumlarda hayat kurtarmada büyük önem taşıdığını vurguladı. Edirne İlk Yardım Merkezi Müdürü Ayten Ülgü Sünetçiler ise eğitimlerin sürdürülebilirliği için eğitmen yetiştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

09.07.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de gönüllü ilk yardımcılar sertifikalarını aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, ilk yardım müdahalesine hazır

EDİRNE - Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika töreninde konuşan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, 2019'da kurulan merkezde yüzlerce kişinin ilk yardım eğitimi aldığını belirterek İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin valilikler bünyesinde açılan ilk ve tek merkez olma özelliği taşıdığını hatırlattı.

Eğitmenlerin merkezde kamu kurumlarındaki personellere, köylerde de vatandaşlara eğitim verdiğini belirten Uysal, acil durumlarda ölümlerin önüne geçmede ilk yardım bilgisinin büyük önem taşıdığını söyledi.

İlk yardım eğitimi almadığı için yakınlarını kaybeden birçok insan tanıdığını söyleyen Uysal, "Beklenmedik kalp krizi, çok ciddi damar kesilmesi 3-5 dakikada müdahale etmezseniz hayatınızı kaybedersiniz. Yemek yerken çok konuşan bir toplumuz ve boğaza cisim, yemek kaçmasından dolayı ölen birçok insan biliyorum. Bütün acil durumlarda, ciddi kırklarda, burkulmalarda 3-5 dakika içinde ilk yardım çok önemli. Yanınızdaki birisi ilk yardımı ve müdahale etmeyi bilmiyorsa hayatta kalma şansınız neredeyse yok" dedi.

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ayten Ülgü Sünetçiler, 99 personelin 3 gün boyunca ilk yardım eğitimi aldığını ve eğitimler sonunda katıldıkları sınavı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

Acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırmak için çalışma başlattıklarını söyleyen Sünetçiler, ücretsiz eğitimlerle gönüllü ilk yardımcılar yetiştirdiklerini ifade etti.

Sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında Edirne İlk Yardım Merkezi'nin eğitmen de yetiştirebilecek pozisyona geldiğini vurgulayan Sünetçiler, Sağlık Bakanlığı'na başvuruların yapıldığını ve işlemlerin tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından kursiyerler, sertifikalarını aldı.

Kaynak: İHA

Edirne Valiliği, Edirne, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de gönüllü ilk yardımcılar sertifikalarını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 17:51:24. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de gönüllü ilk yardımcılar sertifikalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement