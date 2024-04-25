Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi

Edirne\'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir araçta kaçakçılık olaylarına yönelik olarak 2 elektrikli süpürge, 3 tıraş makinesi, 2 elektronik saç şekillendirici ve elektronik mutfak aleti ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında tahkikat başlatıldı. Ayrıca, Keşan ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı ve Edirne'de kumar oynatan kişilere yönelik tahkikat başlatıldı.

25.04.2024 15:53
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Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 2 elektrikli süpürge, 3 tıraş makinesi, 2 elektronik saç şekillendirici ve elektronik mutfak aleti ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında tahkikat başlatıldı.

Üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri C.D'nin üzerini aradı.

Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

C.D. gözaltına alındı.

Kumar operasyonu

Edirne'de kumar oynayan ve oynatan kişiler hakkında tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'nde bir kahvede kumar oynatıldığını tespit etti.

Kumar oynayan 4 kişinin üzerinde yapılan aramada 4 bin 50 lira, 110 avro ve iskambil kağıdı ele geçirildi.

İş yeri sahibi ve kumar oynayan kişiler hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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