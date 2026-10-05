480 kilometre uçtu, sahibine servet kazandırdı! Ödülü dudak uçuklattı - Son Dakika
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480 kilometre uçtu, sahibine servet kazandırdı! Ödülü dudak uçuklattı

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480 kilometre uçtu, sahibine servet kazandırdı! Ödülü dudak uçuklattı
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Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Arena Posta Güvercinleri Final Yarışması'nda 1354 güvercin, Bolu'dan Edirne'ye uzanan yaklaşık 480 kilometrelik zorlu parkurda yarıştı. Mete Kılıç'a ait güvercin rakiplerini geride bırakarak birinci olurken sahibine 800 bin liralık büyük ödülü kazandırdı.

480 kilometre uçan posta güvercinleri Edirne'deki kümeslerine ulaşmak için kıyasıya yarıştı. 1354 güvercinin katıldığı finalde birincilik Mete Kılıç'a ait güvercinin oldu.

1354 GÜVERCİN AYNI ANDA BIRAKILDI

Kırkpınar Arena Posta Güvercinleri Final Yarışması için sezon boyunca farklı mesafelerde antrenmanlar ve yarışlar düzenlendi. Final etabına kalmayı başaran posta güvercinleri için bu kez çok daha uzun bir parkur hazırlandı. Final günü 1354 posta güvercini Bolu'nun Dörtdivan ilçesinden bırakıldı. Güvercinlerin hedefi yaklaşık 480 kilometrelik mesafeyi geride bırakarak Edirne'deki kümeslerine ulaşmaktı.

480 kilometre uçtu, sahibine servet kazandırdı! Ödülü dudak uçuklattı

480 KİLOMETRELİK PARKURDA YARIŞTILAR

Uzun mesafeyi aşan güvercinlerin Edirne'deki kümeslerine varışları elektronik sistem aracılığıyla kayıt altına alındı. Yarışın sıralaması da güvercinlerin hızları ve kümese ulaşma süreleri dikkate alınarak belirlendi. Çok sayıda güvercinin mücadele ettiği finalde saniyeler ve uçuş hızı derece sıralamasında belirleyici oldu.

480 kilometre uçtu, sahibine servet kazandırdı! Ödülü dudak uçuklattı

BİRİNCİLİK METE KILIÇ'IN GÜVERCİNİNİN

Yaklaşık 480 kilometrelik final parkurunun sonunda kazanan belli oldu. Mete Kılıç'a ait posta güvercini yarışı birinci sırada tamamladı. Tayfun Çağlayandere'ye ait güvercin ikinci sırayı alırken Koray Ergün'ün güvercini ise final yarışmasını üçüncü tamamladı. Derecelerin açıklanmasının ardından güvercinlerin sahipleri büyük sevinç yaşadı.

480 kilometre uçtu, sahibine servet kazandırdı! Ödülü dudak uçuklattı

BİRİNCİYE TAM 800 BİN LİRA

Finalin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise dağıtılan para ödülleri oldu. Yarışmayı kazanan Mete Kılıç, 800 bin lira para ödülü ve kupanın sahibi oldu. İkinci sıradaki güvercinin yetiştiricisine 300 bin lira, üçüncü sıradaki güvercinin yetiştiricisine ise 150 bin lira para ödülü ve kupa verildi. Böylece yalnızca ilk üç sıraya giren güvercinlerin yetiştiricilerine verilen toplam para ödülü 1 milyon 250 bin lirayı buldu.

480 kilometre uçtu, sahibine servet kazandırdı! Ödülü dudak uçuklattı
Kaynak: AA
HayvanlarDörtdivanEdirneGüncelBoluSporSon Dakika

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