Edirne'de Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

05.05.2026 23:13
Selimiye Camisi'nde 124 hacı adayı için yapılan uğurlama töreninde dualar edildi, hayırlı yolculuklar dile getirildi.

Edirne'de Selimiye Camisi'nde hacı adayları için uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Selimiye Camisi İmam Hatibi Yunus Serenli'nin Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan programa katılan 124 hacı adayı ve yakınları da dua etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, camideki uğurlama programında yaptığı konuşmada, hacı adaylarının heyecanını paylaştıklarını söyledi.

İslam'ın büyük mühürlerinden Selimiye Camisi kubbesi altından hacı adaylarının uğurlandığını belirten Sezer, "Yapacağınız hac ibadeti kabul olsun. Buradan bizlerin de selamlarını götürün. Bizlerle birlikte İslam alemini unutmayın. Bugün Filistin'deki kardeşlerimizi ve onların kırık kalplerini, daha çocuk, bebek yaşta katledilen evlatlarımızı unutmayın. Suriye'yi, İran'ı, Arakan'ı unutmayın. İslam aleminin yeniden dirilişi için dualar edin." diye konuştu.

Edirne Müftüsü Burhan Çakır ise hacı adaylarının vakitlerinin çoğunu Kabe'de ibadetle geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kul hakkı yememeye, kalp kırmamaya çalışalım. İnsanlarla iyi geçinmeye çalışalım ve tekrar vatanımıza dönelim." dedi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.

Konuşmaların ardından ilahiler okundu ve hacı adayları yatsı namazı kıldı.

Caminin avlusunda Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları, Selimiye Camisi önünden otobüslere binerek kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Programa Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için kente gelen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

