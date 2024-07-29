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Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

Çavuşbey Mahallesi'nde Tunca Nehri kenarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 15 dekar tarım arazisi ve nehir kenarındaki bir kulübe zarar gördü.