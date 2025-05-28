Edirne\'de Hayat Boyu Öğrenme Etkinliği

Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Saraçlar Caddesinde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, yaptığı konuşmada, vatandaşların hayat boyu öğrenme süreçlerine aktif katılımının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle çalışmalar yaptıklarını belirten Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sadece milli eğitim kurumlarını değil yaygın eğitim faaliyetlerini, hayat boyu öğrenme süreçlerini ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan kuşatıcı bir anlayışla hazırlanmıştır. Toplumun temel taşlarından olan bu modelle bireyin her yaşta öğrenme sürecine dahil olduğu, üretken ve topluma katkı sağlayan yapıyı birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan ve kurum müdürleri kurdele keserek etkinliklerin açılışını gerçekleştirdi.

Katılımcılar Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü kurslarında kursiyerlerin yaptığı el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Halk oyunları ekipleri gösterisinin sunulduğu etkinlikte, engelli bir vatandaşın müzik eşliğinde dans etmesi katılımcılardan alkış aldı.