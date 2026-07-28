Edirne'de hayvan koruma toplantısı
Edirne İl Hayvan Koruma Kurulu, Vali Sezer başkanlığında hayvan koruma çalışmaları için toplandı.
Edirne İl Hayvan Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.
Edirne Valiliğinde düzenlenen toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, kent genelinde hayvanların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon ve alınması planlanan tedbirler değerlendirildi.
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