Edirne'de İftar ve Kardeşlik Vurgusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de İftar ve Kardeşlik Vurgusu

13.03.2026 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selimiye Camii avlusunda düzenlenen iftar programında birlik ve kardeşlik mesajları verildi.

EDİRNE Valiliği, Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu tarafından, Ramazan ayıyla birlikte ibadete açılan Selimiye Cami'nin avlusunda iftar organizasyonu düzenlendi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Safi Arpaguş, "Dünyanın zor zamanlar yaşadığı bir süreçten geçiyoruz. Ama biz fitneye zulme, her türlü kargaşaya, adaletsizliğe, bütün olumsuz duygu ve düşüncelere karşı inadına birlik, beraberlik, kardeşlik ve insanlık dersi veren birliktelikler yaşıyoruz" dedi.

Restorasyonun ardından ibadete açılan, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim" dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Cami avlusunda 'Büyük Edirne İftar' programı düzenlendi. Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu tarafından düzenlenen iftara Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Safi Arpaguş, Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Hayri Recebov Sadıkov, Karadağ Cumhuriyeti Bakanı Mirsad Azemovic, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Balkanlar'dan bölge müftüleri, din adamları, kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an okunmasıyla başlayan programda, dualar eşliğinde iftarlar açıldı.

'HER TÜRLÜ ZULME VE ADALETSİZLİĞE KARŞI KARDEŞLİK DERSİ VEREN BİRLİKTELİKLER YAŞIYORUZ'

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ramazan sofrasında birliktelik ve kardeşliğin tezahür ettiğini belirterek, "Cenab-ı Hak mükerrem varlık olarak yarattığı bizleri, yaratılışta eş ve kardeş kılmıştır. Bu akşam bu sofrada yaşanan; bu kardeşliğin, bu birlikteliğin tezahürüdür. Bizler için rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan bu güzel günlerde böyle bir ihtişamlı kalabalıkla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ulu mabet Selimiye Cami'miz bütün ihtişamıyla ortada. Bugün ikinci bir ihtişamı ise bizler birlik beraberlik içerisinde bu sevgi ve muhabbet noktasında bir araya gelerek ikinci bir büyük ihtişamı, kardeşliği, birliği ve beraberliği yaşıyoruz. Dünyanın zor zamanlar yaşadığı bir süreçten geçiyoruz. Ama biz fitneye zulme, her türlü kargaşaya, adaletsizliğe, bütün olumsuz duygu ve düşüncelere karşı inadına birlik, beraberlik, kardeşlik ve insanlık dersi veren birliktelikler yaşıyoruz. Cenabıhak birlikteliğimizi ilelebet daim eylesin, fitneye, kötülüklere fırsat vermesin. İnsan onurunu, insan haysiyetini ayaklar altına alan her türlü uygulamalara da Cenabıhak fırsat vermesin" dedi.

Ramazan'ın ayının sonuna yaklaşıldığını dile getiren Arpaguş, "Kutlu bir ayın nihayetine yaklaşmış bulunuyoruz. Şimdiden bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'mizi tebrik ediyor bir ömrü edebilecek bu güzel gecenin hepimiz için hayırlar getirmesini cenab- ı haktan diliyorum. Cenab-ı hak yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerif Bayramı'nı bizler, ülkemiz, milletlerimiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile kılsın inşallah. Bizleri sağlık afiyetle daim ülkelerimizi, şehirlerimizi huzur ve mutluluk yurtları yapsın. ve bizleri yaratılış gayemiz doğrultusunda insanlık şemsiyesi altında huzur, mutluluk, sulh ve selam içerisinde bir ve beraber eylesin" diye konuştu.

'BU ŞEHİR BALKAN COĞRAFYASI İÇİN KÖPRÜ OLMUŞTUR'

Edirne Valisi Yunus Sezer, farklı ülkelerden, farklı dinlerden ve dillerden insanlarla bir arada olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi. Sezer, "Balkanlar'dan doğup gelen Meriç, Arda, Tunca'nın birleştiği bu şehir tarih boyunca Balkan coğrafyası için bir köprü olmuştur. Farklı dinlerin inançların ve kültürlerin birlikte yaşadığı bir medeniyet merkezidir. Sarı Saltuk'un hoşgörüsü, Hasan Sezai'nin muhabbeti ve Mimar Sinan'ın eğitimiyle yoğrulan bu topraklar Balkan şehirleri arasında sarsılmaz bağın ebedi teminatı durumundadır. Bu mabedin kandillerinin yandığı Üsküp'te, Gümülcine'de, Saraybosna'da ve Prizren'de kalpleri aydınlatır. Çünkü bizim geçmişimiz birdir, geleceğimiz birdir. Değerlerimiz ortaktır. Geçtiğimiz yıllarda bu meydanda toplandığımızda göz bebeğimiz maalesef restorasyondaydı. Hamdolsun ki hasret dolu bekleyiş sona erdi. Restorasyonu tamamlanan Selimiye tüm ihtişamıyla yeniden ibadete açıldı" dedi.

Konuşmaların ardından iftar programı, semazen gösterisiyle devam etti.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK - Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Güncel, Edirne, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de İftar ve Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 00:45:57. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne'de İftar ve Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.