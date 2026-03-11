Edirne'de İftar ve Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de İftar ve Ramazan Etkinlikleri

Edirne\'de İftar ve Ramazan Etkinlikleri
11.03.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşların koordinasyonunda, toplum merkezlerinden hizmet alan kadınlar ve gençlerin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşların koordinasyonunda, toplum merkezlerinden hizmet alan kadınlar ve gençlerin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen programda kadınlar ve gençler iftarda bir araya geldi.

İftarın ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı pankart asılarak günün anlam ve önemine dikkat çekildi.

İl Müdürü Tohumcu'dan şehit ailesine ziyaret

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, ramazan ayı ziyaretleri kapsamında şehit ailesini ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tohumcu ve İl Müdür Yardımcısı, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Nejdet Yıldırım'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette şehit ailesiyle sohbet edilerek ramazan ayı dolayısıyla iyi dilekler iletildi.

Trakya Üniversitesi öğretim üyesinden Prizren'de tasavvuf musikisi konseri

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abbas Yahya, Kosova'nın Prizren kentinde düzenlenen ramazan etkinliğinde tasavvuf musikisi konseri verdi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kosova Demokratik Türk Partisi tarafından düzenlenen etkinlikte Yahya, "Türk Tasavvuf Musikisinden Seçme Örnekler" başlıklı konser gerçekleştirdi.

Prizren'deki Xhemajli Berisha Kültür Evi'nde düzenlenen konserde Yahya, Türk tasavvuf musikisinin seçkin eserlerini seslendirdi.

Dinleyiciler konserde Türk tasavvuf musikisinin zengin örneklerini dinleme fırsatı buldu.

Enez'de sivrisinek larvalarına karşı mücadele

Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce sivrisinek larvalarına karşı mücadele çalışması yürütüldü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitler, Sütçüler ve Işıklı köylerinde sivrisinek larvasit mücadelesi kapsamında çalışmalar tamamlandı.

Yetkililer, çalışmaların vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, İftar, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de İftar ve Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:28
Akaryakıta indirim geliyor Tarih bile belli
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:28:58. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de İftar ve Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.