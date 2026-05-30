Edirne'de İki Arkadaşın Cesedi Bulundu

EDİRNE'de Tunca Nehri'nde 9 saat arayla iki erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenlerin Halil İbrahim Arslan (25) ve Volkan Cevizli isimli iki arkadaşa ait olduğu belirlendi.

Kentte, Kurban Bayramı'nın ilk günü, ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil İbrahim Arslan için ailesi 28 Mayıs Perşembe günü kayıp ihbarında bulundu. Arslan için geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, en son arkadaşı Volkan Cevizli'yle görüldüğü ve ondan da haber alınamadığı bilgisine ulaşıldı. İkili için arama çalışmaları sürerken bugün saat 09.00 sıralarında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Sarayiçi bölgesindeki Tunca Nehri'nde, bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'ın botla nehirden çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı incelemesinin ardından ceset otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede, cansız bedenin hakkında kayıp ihbarı bulunan Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu belirlendi.

ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİ 9 SAAT SONRA BULUNDU

Aradan geçen 9 saatin ardından, saat 18.00 sıralarında aynı bölgede su yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz durduğu görüldü. İhbarla bölgeye yeni ekipler gönderildi. AFAD ekibinin bot yardımıyla sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından ceset, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, sabah cesedine ulaşılan Halil İbrahim Arslan'ın arkadaşı Volkan Cevizli olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Batuhan SEVER/ EDİRNE,