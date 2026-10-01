Edirne'de iki ETUS şoförü midibüste bayılan yolcuya ilk yardım yaptı, anlar kamerada - Son Dakika
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Edirne'de iki ETUS şoförü midibüste bayılan yolcuya ilk yardım yaptı, anlar kamerada

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Edirne'de ETUS midibüsünde rahatsızlanıp bayılan yolcuya iki ETUS şoförü, sağlık ekipleri gelene kadar ilk yardım müdahalesinde bulundu. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen yolcu Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, o anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Edirne'de toplu ulaşım midibüsünde rahatsızlanan yolcuya iki şoförün müdahalesi araç kamerasınca kaydedildi.

Otogar-Yıldırım Yeniimaret 3A hattında sefer yapan Evren Mungan idaresindeki 22 M 0129 plakalı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) midibüsünde bir yolcu rahatsızlanarak bayıldı.

Durumu fark eden Mungan, aracını güvenli bir noktaya park ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Bu sırada bölgeden geçen ETUS şoförü Serkan Erdemir de aracını park ederek Mungan'ın kullandığı midibüse geldi.

Sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileriyle telefonla iletişim halinde kalan Mungan ve Erdemir, aldıkları ilk yardım eğitimi sayesinde rahatsızlanan yolcuya müdahalede bulundu.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mungan, AA muhabirine, yolcunun rahatsızlandığını fark etmesinin ardından aracı durdurduğunu ve diğer yolcuları indirdiğini söyledi.

İlk yardım eğitiminin böyle durumlarda büyük önem taşıdığını belirten Mungan, sağlık ekipleri gelene kadar şoför arkadaşıyla yolcuya müdahalede bulunduklarını kaydetti.

Serhad Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dilci de duyarlı davranışlarından dolayı şoförlere teşekkür ederek, rahatsızlanan yolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan şoförlerin yolcuya müdahale ettiği anlar midibüsün araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiEpilepsiEdirneUlaşımSağlıkGüncelSon Dakika

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