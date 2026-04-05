Edirne'de İl Genel Meclisi Üyesi Dalkıran Vefat Etti

05.04.2026 15:04
Edirne İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Dalkıran, tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve meclis çalışmalarına katılamayan 66 yaşındaki Dalkıran hayatını kaybetti.

Dalkıran'ın cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde toprağa verilecek.

Çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Dalkıran, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Meriç İl Genel Meclisi Üyesi seçilmişti.

Taziye mesajları

Edirne Valisi Yunus Sezer Dalkıran'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Dalkıran'a Allah'tan rahmet dileyen Sezer, "Değerli çalışma arkadaşımız, Meriç İl Genel Meclisi üyemiz İbrahim Dalkıran vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Makamı ali, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba da taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
