Edirne'de İpek Böceği Yetiştiriciliği Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de İpek Böceği Yetiştiriciliği Gelişiyor

Edirne\'de İpek Böceği Yetiştiriciliği Gelişiyor
06.03.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Tarım Müdürü, üretici ile ipek böceği yetiştiriciliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Edirne'de ipek böceği yetiştiriciliği yapmak isteyen üretici Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse'yi makamında ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Köse, üretici Melek Koyunlı'ya ipek böceği yetiştiriciliği hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nde Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı olarak görev yaptığı dönemde ipek böceği yetiştiriciliğine yönelik güzel projeler ortaya koyduklarını belirtti.

Edirneli üreticilerin bu konuya merakının olduğunu aktaran Köse, "Kıymetli üreticimiz ile ilimizde geçmişte yapılan ipek böcekçiliği faaliyetlerinin yeniden canlandırılması ve bu alandaki üretim potansiyelinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Köse, ipek böcekçiliğinin kırsal kalkınma açısından önemli bir alternatif üretim kolu olduğunu, üreticilere yönelik destekleme ve proje imkanlarının sağlandığını belirtti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kırsal kalkınmayı güçlendirecek çalışmaları sürdürmeye devam ettiklerini aktaran Köse, üreticilerle ipek böceği yetiştiriciliğini tekrar hayata geçireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Edirne, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de İpek Böceği Yetiştiriciliği Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:43:14. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de İpek Böceği Yetiştiriciliği Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.