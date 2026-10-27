Edirne'de jandarma 3 şüphelinin ev ve iş yerinde 42 kilo tütün ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de jandarma 3 şüphelinin ev ve iş yerinde 42 kilo tütün ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de jandarma 3 şüphelinin ev ve iş yerinde 42 kilo tütün ele geçirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de jandarma, 3 şüphelinin ev ve iş yerlerine düzenlediği operasyonda 42 kilogram kıyılmış tütün, 5 bin 460 doldurulmuş makaron ve sigara üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme buldu. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Edirne'de 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 42 kilogram kıyılmış tütün, 5 bin 460 doldurulmuş makaron (filtreli sigara tüpü) ve sigara üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezinde A.V, Ş.K. ve A.Ö'nün ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 5 bin 460 doldurulmuş makaron, 42 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, bir hava kompresörü, 1490 el tipi sigara sarma makinesi, 12 bin boş makaron, 3 bin hazır sigara kutusu, 3 bin 750 yaprak sigara kağıdı ve sigara paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 80 bin kilitli poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Kaçakçılıkla Mücadele3. SayfaJandarmaMakaronEdirneGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Sokak ortasında genç kıza büyük şok “İnşallah karım olursun“ deyip... Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi
Estetik sonrası paylaşım Survivor Nagihan Karadere’nin son hali Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı 38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı
16:50
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
16:38
Bomba iddia Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
16:23
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 17:08:30. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de jandarma 3 şüphelinin ev ve iş yerinde 42 kilo tütün ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei