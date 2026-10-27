Edirne\'de jandarma 3 şüphelinin ev ve iş yerinde 42 kilo tütün ele geçirdi

Edirne'de 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 42 kilogram kıyılmış tütün, 5 bin 460 doldurulmuş makaron (filtreli sigara tüpü) ve sigara üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezinde A.V, Ş.K. ve A.Ö'nün ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 5 bin 460 doldurulmuş makaron, 42 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, bir hava kompresörü, 1490 el tipi sigara sarma makinesi, 12 bin boş makaron, 3 bin hazır sigara kutusu, 3 bin 750 yaprak sigara kağıdı ve sigara paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 80 bin kilitli poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.