Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi

Edirne\'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi

Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çevre, doğa ve hayvanların korunması amacıyla Süloğlu ilçesindeki Küküler Göleti'nde avcılara yönelik denetim gerçekleştirdiğini açıkladı. Denetimlerde avcıların belge ve tüfekleri kontrol edilirken, avlanma sırasında oluşabilecek kazalara karşı bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

25.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:32
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Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Süloğlu ilçesindeki Küküler Göleti'nde avcıları denetledi.

Avcıların belge ve tüfekleri kontrol edildi, avlanma sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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