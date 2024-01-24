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Edirne'de Jandarma Ekipleri Köylerde Dolandırıcılıkla İlgili Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Köylerde Dolandırıcılıkla İlgili Bilgilendirme Yaptı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık olaylarının engellenmesi amacıyla köylerde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Budakdoğanca, Karabulut, Uzgaç ve Tayakadın köylerinde hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme faaliyetleri devam edecek.

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Köylerde Dolandırıcılıkla İlgili Bilgilendirme Yaptı
24.01.2024 - 09:55,
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Edirne'de jandarma ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından merkeze bağlı Budakdoğanca, Karabulut, Uzgaç ve Tayakadın köylerinde hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de Jandarma Ekipleri Köylerde Dolandırıcılıkla İlgili Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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