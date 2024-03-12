Edirne\'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan aracın sürücüsü tutuklandı

Eyüpsultan'da meydana gelen kazada yurt dışına çıkış yasağı

Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücünün babası ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Kazada hayatını kaybeden kişinin babası olan şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.