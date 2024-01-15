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Edirne'de Jandarma Operasyonu: 43 Dondurulmuş Deniz Ürünü ve 2 Bin 730 Süs Eşyası Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Operasyonu: 43 Dondurulmuş Deniz Ürünü ve 2 Bin 730 Süs Eşyası Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir otomobilde gümrük kaçağı 43 dondurulmuş deniz ürünü ve 2 bin 730 süs eşyası ele geçirildi. Bulgaristan vatandaşı olan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edirne\'de Jandarma Operasyonu: 43 Dondurulmuş Deniz Ürünü ve 2 Bin 730 Süs Eşyası Ele Geçirildi
15.01.2024 - 11:25,  Güncelleme: 11:27
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Edirne'de, jandarma ekiplerince bir otomobilde gümrük kaçağı 43 dondurulmuş deniz ürünü ve 2 bin 730 süs eşyası ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri sabit yol kontrol noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Bulgaristan vatandaşı olduğu tespit edilen sürücünün otomobilinde gümrük kaçağı 43 dondurulmuş deniz ürünü ve 2 bin 730 süs eşyası ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
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