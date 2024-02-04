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Edirne'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne\'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 3 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

04.02.2024 16:27
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Edirne'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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