Edirne'de Jandarma, Trakya Üniversitesi Personeline Dijital Dolandırıcılık Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma, Trakya Üniversitesi Personeline Dijital Dolandırıcılık Eğitimi Verdi

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkan Sabancı Kültür Merkezinde Trakya Üniversitesi personeline dijital dolandırıcılık konusunda eğitim düzenledi. Eğitimde, dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verildi. Eğitimlerin kurum ve kuruluşlara yönelik devam edeceği belirtildi.

11.07.2024 09:35
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Edirne'de jandarma, Trakya Üniversitesi personeline dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik eğitim verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkan Sabancı Kültür Merkezinde üniversite personeline yönelik eğitim düzenledi.

Eğitimde, dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında personele bilgi verildi.

Kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Jandarma, Trakya Üniversitesi Personeline Dijital Dolandırıcılık Eğitimi Verdi - Son Dakika

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