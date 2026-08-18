Edirne\'de Kaçak Göçmen Kazası

EDİRNE'de polisin 'dur' ihtarına uymayan, Somali uyruklu 7 kaçak göçmenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada 1 göçmen ile sürücü S.Y. yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.Y. idaresindeki 34 GM 3130 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücünün dur ihtarına uymayan otomobili, polis takibe aldı. Kent merkezinden çıkan otomobil, Edirne-Havsa D100 karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada, otomobildeki 7 Somali uyruklu göçmenden biri ve sürücü yaralandı. Göçmenlerin, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek için kente geldikleri tespit edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı göçmen ve sürücü Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 göçmen, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.