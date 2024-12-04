Edirne'de Kadın Hakları Günü Mesajları - Son Dakika
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Edirne'de Kadın Hakları Günü Mesajları

Edirne Belediye Başkanı Akın, kadın haklarına vurgu yaparak toplumsal eşitlik mesajı verdi.

04.12.2024 17:47
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yalnızca bir yasal düzenleme değil, aynı zamanda toplumsal eşitlik ve özgürlüğün temellerinin atıldığı bir devrim olduğunu belirtti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlarını geri bırakan bir toplum, geride kalmaya mahkumdur" sözleri doğrultusunda, onun açtığı yolda emin adımlarla yürümeye devam ettiklerini aktaran Akın, "Böylesi büyük bir mirasa sahip çıkmak, yalnızca bir teşekkür değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve daha etkin bir şekilde var olmasını sağlamak, Atatürk'ün bize miras bıraktığı çağdaşlaşma idealine olan bağlılığımızın bir gereğidir. Daima söylediğim gibi, önceliğimiz kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Cumhuriyetin kenti Edirne'de yaşayan tüm kadınlarımızın her zaman yanında olmaya, onların hayatını kolaylaştıracak somut adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet ile toplumsal yaşamın her alanında eşitliği amaçlayan köklü değişiklikler gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında gerçekleştirilen Atatürk devrimlerinin en önemli hedeflerinden birinin kadınların sosyal ve kültürel alanlarda erkeklerle eşit haklara sahip olması olduğunu ifade eden İba, Türkiye'nin bu konuda Avrupa ülkelerinden daha önde olduğunu belirtti.

Kadınların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve toplumsal alandaki konumlarını arttırmak için çalışmaya devam edeceklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki tarihi seyrine baktığımızda, Ulusal kurtuluş mücadelemizde cephede savaşan, erkeğine mermi taşıyan Türk kadını, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte öncelikle seçme ve seçilme hakkını elde etmiş ve birçok Avrupa ülkesinden önce siyasal, sosyal ve ekonomik alanda eşit haklara sahip olmuştur. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, kadınların toplum hayatına katılmalarının yollarını açmış, demokrasinin ve kalkınmanın ölçüsü olmuştur. Ülkemizde de kadının sosyal statüsünün yükseltilmesine yönelik siyasi ve hukuki alanda atılan güçlü adımlar kadınlarımızı cesaretlendirmiş ve müreffeh Türkiye'nin inşasına güç katmıştır. Bugün kadınlarımız, eğitimden spora, sanattan bilime, ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda ülkemizin rekabet gücünü arttırmakta ve bizleri gururla temsil etmektedirler."

Kaynak: AA

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