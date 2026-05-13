Edirne'de Kadına Şiddet İhbari Uyuşturucu Buldu

Edirne'de polis ekipleri, "kadına şiddet" ihbarında bir araçta ve depoda uyuşturucu hap ve kaçak ürünler ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde bir kadına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, taraflarla görüştüğü sırada G.Ç'nin araçta uyuşturucu madde ve kaçak ürünler bulunduğunu söylemesi üzerine arama yapıldı.

Polis ekiplerince araçta suç unsurlarına rastlandı.

Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararıyla araçta ve bir depoda yapılan detaylı aramada, 187 uyuşturucu hap, 630 şişe sıvı halde uyarıcı madde, paket içerisine gizlenmiş 2 yabancı araç plakası, çeşitli bitki tozları, bitki çayları, zayıflama ürünleri ve boş kutular ele geçirildi.

Depoda ayrıca yabancı menşeli, faturasız çocuk besin takviyeleri, vitaminler, çeşitli gıda ürünleri ile kişisel bakım ve sağlık ürünleri bulundu.

Gözaltına alınan C.A. ile G.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.